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05.08.2021 13:16
Рубрика: Легковые авто

В июле российский авторынок показал ожидаемый спад активности

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала результаты продаж новых автомобилей в России по итогам июля.

Фото: www.instagram.com/ladatsentrcherepovets/
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Впервые за последние месяцы покупательская активность сократилась и рынок продемонстрировал отрицательную динамику.

В июле в России продано 136 040 автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Это ожидаемо, так как в июле 2020-го спрос был на пике после устранения локдауна, действовавшего на территории всей страны.

По итогам семи месяцев авторынок пока в плюсе: 957 160 автомобилей, что на 28,9% больше, чем в январе-июле 2020 года.

В АЕБ отметили, что "в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов".