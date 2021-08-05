В июле российский авторынок показал ожидаемый спад активности

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала результаты продаж новых автомобилей в России по итогам июля.

Впервые за последние месяцы покупательская активность сократилась и рынок продемонстрировал отрицательную динамику.

В июле в России продано 136 040 автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Это ожидаемо, так как в июле 2020-го спрос был на пике после устранения локдауна, действовавшего на территории всей страны.

По итогам семи месяцев авторынок пока в плюсе: 957 160 автомобилей, что на 28,9% больше, чем в январе-июле 2020 года.

В АЕБ отметили, что "в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов".