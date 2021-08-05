Видео: в Китае нашли кладбище люксовых автомобилей

Видеоблогеры с канала Geely Uncut посетили площадку в китайском Ханчжоу, на которой хранятся автомобили, конфискованные полицией в рамках различных уголовных дел. Десятки машин, открытые всем ветрам, порой годами дожидаются решения суда и, скорее всего, уже никогда не вернутся к своим хозяевам. Немного особняком на площадке разместились заросшие травой модели люксовых брендов - Aston Martin, Porsche, Bentley. Они-то и заинтересовали блогеров больше всего.

Первая машина из репортажа - очень редкий для Китая Chevrolet Corvette C7 (выпускался с 2014 по 2019 год). Видно, что американский суперкар стоит здесь относительно недавно - он лишь слегка запылен и засыпан сухими лепестками какого-то растения. Лобовое стекло, скорее всего, треснуло еще в процессе эксплуатации.

Рядом - Porsche Panamera Turbo последнего поколения. Судя по табличке под лобовым стеклом, конфискован в апреле 2020 года. Чуть поодаль мы видим серебристую Audi R8 2010 года. Как давно она здесь стоит - неизвестно, но с ее колесных дисков, окрашенных китайскими малярами в синий цвет, облезла почти вся краска.

Потом блогеры подходят к увитому лианами квадроциклу Can-Am Commander. На нем обнаруживается шильдик местного дилера, известного тем, что продавал одну и ту же машину нескольким покупателям.

Жемчужиной коллекции репортеры назвали кабриолет Aston Martin Vantage S. Его уже слегка потрепали местные вандалы: оторвана эмблема, в зеркале отсутствует отражающий элемент. Соседствует с Aston еще один британец - Bentley Continental 2005 года выпуска с 600-сильным двигателем W12, стоивший когда-то около 300000 долларов. У люксового седана кто-то отковырял эмблемы с колесных ступиц и пытался взломать багажник. Интерьер, отделанный кожей и деревом, прекрасно сохранился несмотря на палящее солнце.

Как подсчитали авторы репортажа, стоимость люксовых автомобилей, врастающих в землю на площадке, в сумме составляет более миллиона долларов.