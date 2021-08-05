Видео: вот почему не нужно злить экскаваторщика

Опаснее человека, находящегося на грани нервного срыва, может быть только человек на грани нервного срыва, сидящий за рулем мощной спецтехники. Что можно натворить, разозлившись на весь мир и имея опыт вождения бульдозера, асфальтоукладчика или того же экскаватора, страшно себе представить.

В немецком Блумберге строитель-экскаваторщик повздорил с подрядчиками, которые, как ему показалось, несправедливо вычли какие-то суммы из его зарплаты. Не добившись справедливости в устной беседе, он решил добиться ее на деле. Сел за руль экскаватора и принялся крушить фасад свежепостроенного здания, сшибая балконы и выбивая окна.

Не удовлетворившись тем, что он сделал с многоэтажкой, он отвлекся на расположенное поблизости гаражи и тоже прошелся по ним ковшом. Успокоился, когда ущерб зданию и окружающей инфраструктуре стал совсем уж большим. После этого спокойно заглушил экскаватор и уехал домой. А на утро, поостыл, понял, что натворил, и сдался полиции.

В Германии история наделала шума. Разгневанного экскаваторщика местные СМИ даже сравнили с американцем Марвином Химейером (в 2004 году, также поссорившись с местной компанией, которой он проиграл тяжбу, он разнес на бульдозере половину городка). А вот юристы ничего хорошего для разгневанного строителя не видят: нанесенный им в сердцах ущерб огромен, а если прокуратура докажет, что хранившееся в гаражах газовое оборудование могло сдетонировать и нанести вред окрестностям., то просто штрафом и компенсацией ущерба нашему герою отделаться не удастся.

Жильцам, которые планировали въезжать в новые квартиры, придется подождать еще 3-4 месяца.