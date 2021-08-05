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05.08.2021 08:01
Рубрика: Видео

Видео: вот почему не нужно злить экскаваторщика

Текст: Вадим Давыденко

Опаснее человека, находящегося на грани нервного срыва, может быть только человек на грани нервного срыва, сидящий за рулем мощной спецтехники. Что можно натворить, разозлившись на весь мир и имея опыт вождения бульдозера, асфальтоукладчика или того же экскаватора, страшно себе представить.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В немецком Блумберге строитель-экскаваторщик повздорил с подрядчиками, которые, как ему показалось, несправедливо вычли какие-то суммы из его зарплаты. Не добившись справедливости в устной беседе, он решил добиться ее на деле. Сел за руль экскаватора и принялся крушить фасад свежепостроенного здания, сшибая балконы и выбивая окна.

Не удовлетворившись тем, что он сделал с многоэтажкой, он отвлекся на расположенное поблизости гаражи и тоже прошелся по ним ковшом. Успокоился, когда ущерб зданию и окружающей инфраструктуре стал совсем уж большим. После этого спокойно заглушил экскаватор и уехал домой. А на утро, поостыл, понял, что натворил, и сдался полиции.

В Германии история наделала шума. Разгневанного экскаваторщика местные СМИ даже сравнили с американцем Марвином Химейером (в 2004 году, также поссорившись с местной компанией, которой он проиграл тяжбу, он разнес на бульдозере половину городка). А вот юристы ничего хорошего для разгневанного строителя не видят: нанесенный им в сердцах ущерб огромен, а если прокуратура докажет, что хранившееся в гаражах газовое оборудование могло сдетонировать и нанести вред окрестностям., то просто штрафом и компенсацией ущерба нашему герою отделаться не удастся.

Жильцам, которые планировали въезжать в новые квартиры, придется подождать еще 3-4 месяца.

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