"Второе Солнце" обнаружено недалеко от Земли

Специалисты Центра космических полетов имени Годдарда NASA впервые смоделировали и описали ближайшую звезду, которая, как считается, очень похожа на наше Солнце, когда оно было совсем молодым. Компьютерное моделирование поможет лучше понять, каким могло быть Солнце в "молодости", и как оно помогло сформировать атмосферу нашей планеты и развитие жизни на Земле.

Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, а коротко о нем сообщается на сайте NASA. Речь идет о недавно открытой звезде Kappa 1 Ceti, которую ученые называют "вторым Солнцем". Они считают, что эта звезда очень похожа на наше собственное светило, но только на ранней стадии его существования.

Этот аналог Солнца расположен недалеко от Земли, всего в 30 световых годах от нас. Как объясняют авторы работы, в космическом масштабе это как человек, живущий на соседней улице. На данный момент это ближайшая от нас известная звезда.

По оценкам астрономов, ее возраст составляет от 600 до 750 миллионов лет. Наше Солнце находилось примерно в таком же возрасте, когда на Земле зародилась жизнь. По словам соавтора исследования Мэн Цзинь, гелиофизика из Института SETI и Лаборатории солнечной астрофизики Локхид-Мартина в Калифорнии, эта звезда имеет такую же массу и температуру поверхности, как и Солнце. Все эти факторы делают Kappa 1 Ceti "двойником" нашего светила и дают ученым уникальную возможность изучить условия, при которых на Земле зародилась жизнь.

Звезды оказались настолько похожи, что команда во главе с Владимиром Айрапетяном, старшим астрофизиком отдела гелиофизики Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, для изучения Kappa 1 Ceti использовала попросту адаптированную модель Солнца. Это помогло предсказать некоторые из наиболее важных, но трудных для измерения характеристик соседней звезды. Сама модель основана на данных, полученных в последние годы различными космическими миссиями.

"Представьте себе, что я хочу воспроизвести детскую фотографию взрослого человека, когда ему был один или два года, а все фотографии того возрасты утеряны, - объясняет Владимир Айрапетян. - Для этого я взглянул бы на сегодняшнюю фотографию человека, а также на фотографии его близких родственников в детстве. Это такой же процесс, которым мы следуем здесь - смотрим на характеристики молодой звезды, похожей на нашу, чтобы лучше понять, какой была наша собственная звезда в молодости, и что позволило ей создать жизнь на одной из близлежащих планет".

В частности, моделирование показало, как юные звезды выбрасывают свои мощные всплески энергии. Одним из способов высвобождения накопленной энергии для них является звездный ветер. В основном он состоит из сверхгорячого газа, известного как плазма. Этот газ формируется, когда частицы в нем разделяются на положительно заряженные ионы и отрицательно заряженные электроны.

Наиболее энергичная плазма, как пишут исследователи, с помощью магнитного поля звезды может оторваться от самой внешней и самой горячей части звездной атмосферы, короны. После этого она "выдувается" в виде звездного ветра и направляется в сторону ближайших планет. Этот процесс происходит постоянно.

Отличие заключается лишь в том, что у молодых звезд эти выбросы энергии являются более мощными, чем у старых. Поэтому, как предполагают авторы работы, на ранней стадии существования Земли с ее поверхности во многих точках были бы хорошо видны ветры, выдуваемые с Солнца. В наши дни такие явления частично можно наблюдать только в виде полярных сияний. Подобные процессы могут происходить в звездных системах по всей нашей галактике и Вселенной, считают ученые.

"Я мечтаю найти каменистую экзопланету на той же стадии развития, в которой находилась наша планета более четырех миллиардов лет назад, сформированную молодой активной звездой и почти готовую к появлению жизни, - говорит Айрапетян. - Понимание того, каким было наше Солнце в момент, когда на Земле начинала развиваться жизнь, поможет нам уточнить критерии наших поисков звезд с экзопланетами, на которых может существовать жизнь".