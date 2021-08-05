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05.08.2021 14:44
Рубрика: В мире

Захарова: Своими заявлениями и действиями Зеленский добивает Украину

Текст: Юрий Когалов
Своими заявлениями и действиями президент Украины Владимир Зеленский добивает страну, избавляется от тех, кто помог ему победить на выборах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдержки из интервью украинского президента.

"Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Как обратила внимание дипломат, победу на выборах ему принесли русскоязычные граждане юго-восточной, южной и центральной Украины, а теперь он их выпроваживает из страны. "Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Фото: iStock
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По словам Захаровой, Киев, наконец, признал, что желание жителей Донбасса считать себя русскими - это собственная позиция людей, проживающих в Донецке и Луганске, а не результат пропаганды.

Как напомнила дипломат, в последние годы киевский режим, не спрашивая собственных граждан, тащит Украину в ЕС и НАТО. И сейчас Зеленский негодует, когда часть населения хочет самостоятельно определять вектор движения. "Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО", - отметила Захарова.

Она также задалась вопросом, почему Украиной можно управлять из-за рубежа, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя.

По мнению Захаровой, Киев перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. "Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны", - отметила дипломат.

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