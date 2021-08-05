Захарова: Своими заявлениями и действиями Зеленский добивает Украину

"Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Как обратила внимание дипломат, победу на выборах ему принесли русскоязычные граждане юго-восточной, южной и центральной Украины, а теперь он их выпроваживает из страны. "Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания", - подчеркнула представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, Киев, наконец, признал, что желание жителей Донбасса считать себя русскими - это собственная позиция людей, проживающих в Донецке и Луганске, а не результат пропаганды.

Как напомнила дипломат, в последние годы киевский режим, не спрашивая собственных граждан, тащит Украину в ЕС и НАТО. И сейчас Зеленский негодует, когда часть населения хочет самостоятельно определять вектор движения. "Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО", - отметила Захарова.

Она также задалась вопросом, почему Украиной можно управлять из-за рубежа, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя.

По мнению Захаровой, Киев перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. "Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны", - отметила дипломат.