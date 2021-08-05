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Жена госпитализированного с COVID Стеклова рассказала о кашле с кровью

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    05.08.2021, 16:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Ирина, супруга советского, российского актера Владимира Стеклова, неделю назад доставленного на "скорой" в больницу с коронавирусом, тоже заболела. Заразилась и их маленькая дочь Арина.

Как передает "СтарХит", некоторое время 40-летняя женщина лечилась дома, но ей становилось все хуже и хуже. В итоге вчера вечером и Ирину госпитализировали - вместе с трехлетним ребенком.

Сейчас вся семья Стекловых сражается с недугом: Владимир - в "красной зоне", с 50% поражением легких, жена с дочерью - в детской больнице. Уточнено: Арина заболела буквально на днях и не бессимптомно, как это обычно бывает у детей, а с кашлем и температурой под 38.

У актера серьезная дыхательная недостаточность, но в больнице заверили, что противовирусный препарат, который ему назначили, очень эффективен. Температура Стеклова стабилизировалась, но, по словам Ирины, "выводы делать пока рано". При этом муж "обдумывает побег домой", так как, вероятно, "совсем устал уже там".

При этом у самой Ирины тошнота, головокружение и "кашель с легкими прожилками крови". КТ показало у нее до 5% поражения легких с обеих сторон и вирусную пневмонию.

"Сил нет, нервы сдают. Слышала, что нервная система страдает. Постоянно текут слезы", - пожаловалась женщина.

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