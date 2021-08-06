Автомобилям закроют выезд на встречную полосу

Более 350 километров федеральных трасс в этом году оснастят барьерами для разделения встречных потоков, а к 2024 году - все федеральные трассы, сообщили в Росавтодоре. Эти меры предусмотрены нацпроектом "Безопасные качественные автодороги" и должны снизить число дорожно-транспортных происшествий.

На дорогах, где пока нет разделительных барьеров, водители обгоняют идущий впереди транспорт по встречной полосе или выезжают на нее, потеряв управление. В этот момент происходят аварии. В 2017 году в ГИБДД отмечали, что 10,8% всех ДТП связаны с выездом на встречную полосу, за год число таких аварий выросло почти на 30%. Оснащение дорог разделительными барьерами включили в нацпроект, который стартовал в 2019 году.

Как пояснили "Российской газете" в Росавтодоре, оборудовать разделительными барьерами планируется только участки автодорог, имеющие четыре и более полос движения. На двухполосных дорогах разделители не ставят, чтобы водители могли обгонять впереди идущий транспорт. При этом при ремонте и реконструкции дорог увеличивают также и число полос. До 2024 года с двух до четырех полос планируется расширить около трех тысяч километров федеральных трасс.

Но установка барьеров и расширение дорог не влияют на число аварий из-за превышения скорости, несоблюдения правил проезда перекрестков, нарушение правил на пешеходных перекрестках и нарушение дистанции. По оценке экспертов, после ремонта и улучшения качества дорог часть водителей начинают ездить быстрее, число аварий растет.

На это ответят установкой только в 2021 году более 284 тысяч новых дорожных знаков и более двух тысяч дополнительных светофоров. Также поставят 179 комплексов фотовидеофиксации в местах концентрации ДТП. В Росавтодоре поясняют, что выбирают такие участки дорог, где произошло три и более аварии с пострадавшими в течение последних 12 месяцев из-за нарушений правил движения, а также в местах с ограниченной видимостью. Эффект есть. Если в 2017 году в стране было 811 мест концентрации ДТП, то к 2020 году их осталось 468.

Чем качественнее становятся дороги, тем быстрее начинают ездить по ним водители. Это требует установки новых светофоров, камер и дорожных знаков

Оценить в полной мере эффективность мер пока сложно. По данным ГИБДД, в 2020 году общее число ДТП по сравнению с 2019 годом снизилось на 11%. Но прошлый год не показателен, так как интенсивность движения в целом снизилась из-за ограничений, введенных в связи с пандемией.

Впрочем, применяемые меры соответствуют мировому опыту, говорит руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. В США еще в 1960-е годы начали все дороги с интенсивным движением строить только с разделительными барьерами, а на других устанавливать ограничения по скорости и светофоры, напоминает он. Для дорог с двумя полосами можно применять шведский подход, то есть добавлять третью полосу для обгона, при этом стоит использовать современные интеллектуальные светофоры, которые переключают сигнал с учетом интенсивности движения, погодных и других факторов, отмечает эксперт.