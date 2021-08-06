Эксперт рассказал об особенностях новых мутаций коронавируса

Новые мутации коронавируса становятся более заразными, и реже вызывают симптомы, которые нетипичны для простуды. Об этом рассказал глава екатеринбургского филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Как отметил Семенов в эфире просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", новые варианты вызывают меньше нетипичных для простуды симптомов. У пациентов чаще возникают боль в горле и выделения из носа, как при гриппе, а потеря обоняния встречается реже.

"У детей здесь чаще мы встречаем, как и при гриппе, кишечный синдром, то есть может быть расстройство", - рассказал Семенов.

Специалист рассказал, что коронавирус стал более заразен, и болезнь развивается быстрее.

"Здесь быстрее развивается болезнь, опускается это все вниз, и быстрее человек может нам выдать картину пневмонии, чем при заражении классическим вирусом", - говорит Семенов.

Известны десятки различных симптомов коронавируса, однако "классическими" считаются только несколько из них, например, сухой кашель, потеря обоняния и высокая температура. В последнее время этот список меняется, уступая лидерство симптомам, которые характерны для обычного ОРВИ.

Ранее пульмонолог объяснила, почему у больных коронавирусом могут быть смешанные симптомы - такое бывает при присоединении еще одной инфекции.