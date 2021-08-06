Фото: гигантская площадка с авто, пострадавшими от наводнения в Китае

An aerial view of flood-damaged cars waiting to be auctioned off in Zhengzhou, Henan province, Aug. 3, 2021. More than 400,000 vehicles were damaged by record rainfall and massive flooding in the city last month. (Photos: People Visual)



More Daily Tones: https://t.co/lkMSdCykro pic.twitter.com/oyXohVUtV3 — Sixth Tone (@SixthTone) August 4, 2021

Китайское новостное издание Sixth Tone разместило в своем Twitter фотографии огромной площадки с автомобилями, пострадавшими в результате недавних стихийных бедствий в провинции Хэнань.

Две недели назад на эту центральную провинцию обрушились мощнейшие ливни, за которыми последовало небывалое наводнение.

В результате разгула стихии погибло более 300 человек, а городу Чжэнчжоу был нанесен ущерб, оцениваемый в 10 миллиардов долларов. Около 400000 автомобилей получили повреждения.

На площадке, сфотографированной с дрона, вы видите их малую часть - где-то порядка 2000. Страховщики собираются продать эти машины с аукциона. Присмотритесь - есть весьма достойные экземпляры: Volvo, Mercedes-Benz, Range Rover, Cadillac. Как говорится, "не бит, не крашен, ездил дедушка".