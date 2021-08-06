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06.08.2021 12:03
Рубрика: Легковые авто

Фото: гигантская площадка с авто, пострадавшими от наводнения в Китае

Текст: Григорий Гомельчук

Китайское новостное издание Sixth Tone разместило в своем Twitter фотографии огромной площадки с автомобилями, пострадавшими в результате недавних стихийных бедствий в провинции Хэнань.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Две недели назад на эту центральную провинцию обрушились мощнейшие ливни, за которыми последовало небывалое наводнение.

В результате разгула стихии погибло более 300 человек, а городу Чжэнчжоу был нанесен ущерб, оцениваемый в 10 миллиардов долларов. Около 400000 автомобилей получили повреждения.

На площадке, сфотографированной с дрона, вы видите их малую часть - где-то порядка 2000. Страховщики собираются продать эти машины с аукциона. Присмотритесь - есть весьма достойные экземпляры: Volvo, Mercedes-Benz, Range Rover, Cadillac. Как говорится, "не бит, не крашен, ездил дедушка".