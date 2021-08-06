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06.08.2021 02:17
Рубрика: В мире

Италия ввела санитарные пропуска с QR-кодом

Италия ввела санитарные пропуска с QR-кодом для посещения баров и ресторанов, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий. Пропуск выдается в электронном или бумажном виде после вакцинации от COVID-19, при наличии справки о перенесенном заболевании или после сдачи ПЦР-теста. Срок действия таких документов - от 48 часов до 9 месяцев.

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Без электронного кода теперь нельзя попасть в бассейны и спортзалы, музеи, галереи и кинотеатры, игровые залы, тематические и развлекательные парки.

Когда власти объявили о введении пропусков с QR-кодом, очередь из желающих сделать прививку стала больше в два раза. В возрастной группе до 40 лет отмечен рост числа вакцинированных на 15 процентов.

Премьер Италии Марио Драги заявил, что новая мера поможет избежать локдаунов, а министр здравоохранения Роберто Сперанца назвал санитарные пропуска "инструментом против ограничений".

Противники новых мер вышли на улицы в 80 городах Италии. Наиболее массовые протесты отмечены в Турине, Милане и Риме, сообщает РИА Новости.

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