КамАЗ начал производство ключевых деталей двигателей Aurus

КамАЗ в тестовом режиме начал производить блоки цилиндров, головки и опорные плиты для двигателей НАМИ-4123, используемых в представительских автомобилях Aurus.

По сообщению пресс-службы Камского автогиганта, пока эти компоненты производят в единичных количествах по опытно-промышленному методу. На товарные экземпляры Aurus в настоящее время устанавливают блоки и головки иностранного производства. Как только КамАЗ обеспечит высокое качество деталей, произойдет импортозамещение.

Толщина стенок блока Aurus очень небольшая - 4-5 мм, сам он изготавливается из особого сплава на основе алюминия. Требования к его качеству гораздо выше, чем в случае с двигателями для других автомобилей, отмечают на КамАЗе.

"Все они (детали для двигателя Aurus) из алюминиевого сплава, это около 30 позиций, они идут как на действующее, так и на новое оборудование. Все эти позиции будет изготавливать литейный завод. С 2019 года ведется технологическая проработка по конструктиву позиций, а сейчас мы опытно-промышленным путем заливаем единичные изделия: блок, головку, опорную плиту для Aurus", - заявил начальник технологического отдела производства цветного литья КамАЗа Александр Ефремов.

Серийное изготовление блоков цилиндров и головок блоков для Aurus на КамАЗе стартует в следующем году - когда смонтируют новое оборудование и запустят участок под проект. Трудиться на линии будут 50-70 человек.

Отливки будут поставлять на завод "Sollers-Елабуга", где они пройдут мехобработку и сборку в готовые двигатели.

Напомним, из линейки Aurus сейчас производятся только седан и лимузин Senat. Сборка машин для госзаказчиков ведется на мощностях ФГУП НАМИ в Москве, для частных лиц - на вновь построенном автозаводе Aurus в Елабуге.

В базовой конфигурации автомобили Aurus оснащаются 4,4-литровым бензиновым V8 (598 л.с.) с двойным турбонаддувом модели НАМИ-4123 и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач KATE R932.

ФГУП НАМИ - разработчик и производитель Aurus - создал двигатели совместно с Porsche Engineering, но АКП - чисто российского происхождения.