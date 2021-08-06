Константин Косачев рассказал об ошибке Зеленского

Сценарий, что человек русский, и собственно, именно за это свое законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота - президентом Украины не предусматривается. "Если ты считаешь, что "наше дело правое", "нам - в Россию", "мы - русские", - большая ошибка оставаться жить в Донбассе", говорит он, обращаясь к донбассцам. Прекрасно зная, что люди изначально говорили не "нам в Россию", а именно "мы - русские". И действительно, в этом их дело - правое, что записано в европейских конвенциях.

Пока человек, который считает себя законным президентом в том числе и этих людей, не сможет признать этого права русских людей на традиционно русских территориях, которые в силу судеб оказались в составе современной Украины, внутриукраинский конфликт не закончится.

Понятно, что В.Зеленский, который шел на выборы "миротворцем", сегодня попросту вынужден "задушевным" тоном ретранслировать откровенно ксенофобские тезисы украинских националистов, отказывая людям в демократическом праве жить дома в лоне родной культуры, учить детей родному языку. Из двух зол - не выполнить обещания или идти против наци - он подчиняется самому агрессивному.

Но, чем бы он ни руководствовался в своих обращениях к жителям ЛНР и ДНР, мессидж получился весьма откровенный: Украина - для украинцев (ничего не напоминает?), русским тут не место, рано или поздно вас или насильственно украинизируют, или выгонят. Однако Зеленский совершает классическую ошибку многих лидеров многонациональных государств: он не учитывает, что, когда ты говоришь людям "убирайтесь из собственного дома!", то иногда они "уходят" вместе со своим домом и своей землей.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.