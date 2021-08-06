Минздрав: Коллективный иммунитет к COVID возможен через несколько месяцев

Коллективного иммунитета к коронавирусу в 80-90% в России можно достичь в течение нескольких месяцев, считает первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко.

Он рассказал журналистам, что достижение коллективного иммунитета - одна из основных задач, и справиться с ней можно уже довольно скоро.

"Я думаю, что это вопрос, буквально, нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами", - передает слова Фисенко ТАСС.

Как отметил замминистра, среди тех, кто попадает на лечение в стационар, количество невакцинированных приближается к 100%, и вакцина действительно дает гарантию отсутствия заражения или легкой формы заболевания.

Массовая вакцинация в России проводится с января. Поставить прививку можно бесплатно в любом регионе. На данный момент вакцинацию прошли более 38 миллионов россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что пока уровень коллективного иммунитета недостаточный. Она выразила надежду на достижение оптимального уровня к 1 сентября.