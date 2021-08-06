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06.08.2021,  
12:01
Текст:  Антон Валагин

MW: Россия может усилить систему ПВО Сирии

Россия может положить конец пиратству израильской авиации в воздушном пространстве Сирии, передав Дамаску более мощные средства ПВО и оперативную информацию со своих зенитных комплексов, развернутых в регионе. Недавняя ракетная атака, успешно отраженная сирийской армией (как считается, не без помощи России), а также изменение риторики Минобороны РФ - сигнал как Тель-Авиву, так и Вашингтону к переговорам о более четких параметрах прекращения конфликта в Сирии, пишет MilitaryWatch.
Фото: Михаил Виноградов/РИА Новости Фото: Михаил Виноградов/РИА Новости
Фото: Михаил Виноградов/РИА Новости

Во временя Советского Союза сирийская ПВО была одной из самых мощных на Ближнем Востоке. Дамаск первым из зарубежных заказчиков получил зенитные комплексы С-200 и одним из первых - тяжелые перехватчики МиГ-25 вместе с истребителями МиГ-23 в топовой комплектации и МиГ-29. Именно поэтому в 80-е годы Израиль, вялотекущая война которого с Сирией не прекращается уже 75 лет, воздерживался от вторжения в воздушное пространство соседа.

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
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Однако после окончания холодной войны ситуация изменилась и Дамаск лишился возможности приобретать более мощные средства защиты - такие, как перехватчики МиГ-31 и зенитные комплексы С-300. Во время антитеррористической операции российской армии в Сирии Москва позволяла Тель-Авиву наносить удары по сирийской территории при условии, если о них предупредят заранее, чтобы в месте удара не оказалось российских солдат. Все вновь переменилось в сентябре 2018 года, когда израильские истребители воспользовались разведывательным самолетом Ил-20 ВКС России в качестве прикрытия и его сбила сирийская ПВО.

После этого инцидента Москва поставила Дамаску С-300, о чем тот просил много лет. Де-юре комплексы стоят на вооружении сирийской армии, но де-факто управляют ими российские расчеты и эта техника не использовалась для отражения атак израильской и турецкой авиации. Недавние успехи сирийской ПВО в отражении ракетной атаки Тель-Авива достигнуты благодаря работе зенитных комплексов средней дальности "Бук", а израильские истребители сбили старые, но надежные советские комплексы С-200.

Так что у России есть достаточный потенциал для усиления сирийской ПВО. Это могут быть поставки современных зенитных комплексов "Панцирь-СМ" и "Бук-М3", передача данных о целях со своих мощных систем ПВО С-400, а также поощрение Дамаска к более активному использованию авиации - в частности, недавно поставленных в страну истребителей МиГ-29СМТ, вооруженных ракетами большой дальности Р-77. Восстановление контроля над воздушным пространством снизит зависимость Дамаска от поддержки Москвы и та сможет переориентировать свои военные объекты в стране на другие задачи.

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