На Аляске шесть человек погибли при крушении экскурсионного самолета

Все шесть человек, которые находились на борту разбившегося на Аляске экскурсионного самолета, погибли. Об этом сообщает Alaska Public Media, ссылаясь на береговую охрану штата.

Об аварии самолета Havilland Beaver местные власти узнали в четверг днем, получив сигнал бедствия. Выяснилось, что в результате крушения самолет затонул в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан, пишет РИА Новости.

На борту находились пять пассажиров и пилот. Водолазы установили, что никто из них не выжил. По данным СМИ, пятеро погибших пассажиров ранее прибыли в Кетчикан на круизном судне Nieuw Amsterdam.