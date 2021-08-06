Пять правил, помогающих избежать больших проблем на дороге

Доскональное знание и соблюдение ПДД, к сожалению, не гарантируют безопасной езды. В дополнение к нему между водителями принято несколько негласных установок, которые реально помогают избежать аварийных ситуаций.

Первому правилу учат еще в автошколе: это правило ДДД (дай дорогу дураку). Даже если у дорожного хама нет приоритета в движении, то лучше не идти на принцип и предоставить его ему. Это значительно снизит риск аварийной ситуации, пишет aif.ru.

С одной стороны, подобное попустительство на дороге может привести к тому, что автохамы будут продолжать себя вести неподобающим образом по отношению ко всем остальным участникам дорожного движения. С другой - при нынешнем уровне цифровых технологий, с развитием средств фото- и видеофиксации и бдительностью граждан есть шанс, что хамство на дороге не пройдет безнаказанно.

Второе правило - думать за других. Важно анализировать не только свои действия, но и стараться предугадывать маневры других автомобилистов. И по возможности оставлять пространство для резких, неожиданных действий соседних или идущих впереди автомобилей.

Еще одно важное правило - тормозить, когда все тормозят. Аналогично: разгоняться, если разгоняются все. Это не создаст помех для других участников дорожного движения и поможет избежать аварийных ситуаций. К примеру, впереди идущая фура почему-то начинает замедляться, а вместе с ней - сразу несколько машин включают стоп-сигналы. Это не повод радостно обгонять весь впереди идущий транспорт: нужно тормозить.

Может оказаться так, что впереди дорогу переходит пешеход, который не виден из-за нескольких машин. И обгоняющий автомобиль может сбить его. Дорогу может перебегать лось: столкновение с ним может кончиться печально.

Четвертое правило - не разгоняться рядом с пробкой. Если на многополосной дороге образовался затор, а левая полоса осталась свободной, то не стоит с ветерком пытаться объехать всех. Впереди стоящие автомобили могут начать делать точно также и есть риск не вовремя среагировать на выруливающую из пробки машину.

Важно помнить, что разница в скорости при движении по разным полосам не должна превышать 30-40 км/час. Тогда машина успеет резко затормозить при неожиданном появлении другой. Экстренное торможение в любом случае не принесет ничего хорошего, поскольку сзади в корму может влететь другой такой же торопящийся водитель.

Пятое правило - не обгонять сразу несколько автомобилей за один раз. Даже если дорога впереди хорошо просматривается, а разметка позволяет решиться на опасный маневр, лучше этого не делать.

Опасность таких обгонов в том, что на дороге могут быть незаметные выезды с прилегающих территорий. И обгоняющий автомобиль на полной скорости влетит, например, в выезжающий трактор или велосипедиста.

Еще есть риск, что кто-то из потока решит повернуть налево. Обгоняющий автомобиль формально не нарушает правило и имеет приоритет, однако все равно дело может кончиться аварией, в которой он неизбежно пострадает.