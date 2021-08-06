Посольство РФ: Россияне не пострадали в ДТП с автобусом на западе Турции

Российские граждане не пострадали в результате аварии, произошедшей на западе Турции в провинции Маниса. Об этом заявили в посольстве России в Турции.

"По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет", - цитирует ТАСС представителя российского посольства.

При этом в посольстве добавили, что консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с местными властями для выяснения обстоятельств ДТП.

Авария произошла 6 августа в 04:45 утра (время совпадает с московским) недалеко от города Сома. В результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком погибли девять человек, еще более 30 граждан получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается помощь.