Астрономы выяснили, что находится под поверхностью невидимой стороны Луны

Международная команда астрономов провела детальный анализ радиолокационных данных, присланных на Землю китайским луноходом Yutu-2, и установила, что на обратной стороне Луны под поверхностью лежит не однородный, а четырехслойный реголит.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Команда астрономов из разных стран провела повторный анализ данных лунохода из китайской миссии Chang'E-4, целью которой является изучение обратной стороны Луны.

Ранее Yutu-2 прислал на Землю радиолокационные данные исследования грунта. Предварительный анализ позволил предположить, что на обратной стороне Луны под поверхностью залегает только однородный слой почвы глубиной 12 метров.

Для нового исследования был специально разработан перспективный метод обработки данных лунного радара. Он помог ученым рассмотреть то, что находится под поверхностью Луны, в мельчайших подробностях. В результате теория о существовании единственного неглубокого слоя в районе посадки космического корабля Chang'E-4 была опровергнута.

Новый метод основан на изучении радиолокационных сигнатур подповерхностных горных пород и валунов. Он позволяет определять свойства лунной почвы с такой точностью, что приборы распознают ранее невидимые слои и тончайшие границы между ними. Команде удалось обнаружить четыре таких слоя, которые уместились на глубине 12 метров.

"Разработанный нами новый метод радиолокационной обработки позволил более детально, чем раньше, изучить радиолокационные данные с места посадки Chang'E-4, - говорит руководитель исследования доктор Ираклис Гианнакис. - Это открытие имеет важное значение с точки зрения расширения нашего понимания о планетарных почвах. Ведь теперь мы можем увидеть то, что находится под поверхностью, более четко, чем когда-либо прежде".

По его словам, изначально команда предполагала увидеть однородный слой реголита глубиной 12 метров, как это предсказывало моделирование. Даже было подготовлено объяснение. Источником однородного материала ученые считали расположенный по соседству кратер под названием Финсен.

Однако оказалось, что исследованный участок обладает гораздо более сложной структурой. Анализ показал, что верхний 12-метровый слой на самом деле состоит из четырех разных материалов, которые лежат друг над другом. Удивительно, но при использовании обычной радиолокационной обработки данных эти отдельные слои оставались невидимыми.

"Мы переживаем новую "золотую" эру освоения космоса с многочисленными успешными планетарными миссиями и многими другими, запланированными на будущее, - продолжает доктор Ираклис Гианнакис. - Разработанную нами методологию можно использовать для определения свойств недр с помощью радара. Это позволит находить ранее невидимые слоистые структуры в пределах первых 10-20 метров под поверхностью любой планеты".