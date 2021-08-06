Пожары в районе Мармариса полностью локализованы

Пожары в районе турецкого курорта Мармарис на Эгейском море полностью взяты под контроль, заявил 6 августа министр туризма и культуры Турции Нури Эрсой журналистам.

"Государство и народ вместе тушили пожары, плечом к плечу, и удалось добиться успеха в тушении. Главное - вынести урок из произошедшего и в дальнейшем делать все для развития Мармариса", подчеркнул он.

Днем ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который, сам будучи родом из Алании, уделяет особое внимание лесным пожарам в провинции Анталия, рассказал, что в районе Манавгата рядом с курортом Сиде удалось предотвратить распространение пожара, несмотря на сильный ветер.

За последние девять дней в Турции было локализовано 180 лесных пожаров. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли написал в своем Twitter, что очаги возгорания зафиксированы в 38 из 81 турецких провинций, в основном - на юге и юго-западе, а также в центральной части страны.

В результате пожаров погибли не менее восьми человек, пострадали более 700. В настоящее время Турция подсчитывает ущерб, нанесенный огнем. От пожаров пострадали десятки населенных пунктов.