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Текст:   Евгения Думанская 
21:43 06.08.2021

Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Можно считать, что решение по льготной ипотеке для индивидуального жилищного строительства уже принято, сказал президент Владимир Путин на встрече с работниками и строителями завода "Цемикс".

Льготная ипотека для ИЖС может быть запущена до конца года

Он напомнил, что правительству дано соответствующее поручение, и ипотеку можно будет использовать как для покупки дома, так и для строительства.

"Я считаю, что и это нужно сделать<…> можно считать, что решение уже принято", - приводит слова Путина РИА Новости.

До этого президент поручил правительству и Банку России обеспечить возможность для предоставления льготных ипотечных кредитов на ИЖС. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря 2021 года. В профильных министерствах говорили, что льготная ипотека на ИЖС может быть введена уже в текущем году.

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