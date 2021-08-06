Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС

Можно считать, что решение по льготной ипотеке для индивидуального жилищного строительства уже принято, сказал президент Владимир Путин на встрече с работниками и строителями завода "Цемикс".

Он напомнил, что правительству дано соответствующее поручение, и ипотеку можно будет использовать как для покупки дома, так и для строительства.

"Я считаю, что и это нужно сделать<…> можно считать, что решение уже принято", - приводит слова Путина РИА Новости.

До этого президент поручил правительству и Банку России обеспечить возможность для предоставления льготных ипотечных кредитов на ИЖС. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря 2021 года. В профильных министерствах говорили, что льготная ипотека на ИЖС может быть введена уже в текущем году.