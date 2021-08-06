Путин: Россия будет возрождать свою микроэлектронику

Россия ставит перед собой задачу возрождение собственных возможностей в сфере микроэлектроники, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками завода "Цемикс" в Башкирии. Он назвал программирование важнейшим, фундаментальным направлением и констатировал, что пока лучшие российские программисты работают за рубежом.

"Это то, чем мы гордимся, и то, чего у нас не хватает, - передает ТАСС слова главы государства. - Потому что наши программисты работают в основном в ведущих западных компаниях, а они должны, конечно, работать здесь, мы должны создавать им условия, мы стараемся это и сделать".

Президент подчеркнул, что речь идет не о малом и среднем бизнесе, а о крупных предприятиях, которые могли бы и обеспечить продукцией необходимого уровня отечественную промышленность, в том числе оборонную.