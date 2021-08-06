Где россияне покупают самые дешевые арбузы и дыни

С началом августа в России начался арбузный сезон. Полосатую ягоду в этом году горожане покупают вдвое чаще, чем дыню. Возможно, причина - в более низкой цене.

К арбузам и дыням в разных городах страны приценились аналитики сервиса "СберМаркет". В исследовании учитывали данные о ценах от 70 с лишним ретейлеров и количество покупок арбузов и дынь в крупнейших городах России с января по июнь - в 2020-2021 годах.

Сравнение показало, что в этом году арбузы были в среднем в два раза популярнее дынь. Тренд прослеживается в столице и во всех городах-миллионниках, кроме Новосибирска.

Лидерами по любви к арбузам второй год подряд становятся жители Калининграда. Там эти ягоды заказывают почти в пять раз чаще, чем дыни. Далее в рейтинге расположились Воронеж и Нижний Новгород, где перевес - трехкратный. А вот в Тюмени, Омске и Перми продажи арбузов и дынь идут практически вровень.

В Санкт-Петербурге предпочтения за год поменялись. Если в 2020-м спрос на дыни был в 1,3 раза больше, чем на арбузы, то теперь последние "ушли в отрыв". Их, как и в Москве, выбирают вдвое чаще.

Килограмм арбуза в августе в среднем по стране стоит около 30 рублей, дыни - 90. Самые дешевые арбузы нашлись в Уфе, Воронеже и Перми (26 рублей за кило), самые дорогие - в Москве (49 рублей). В северной столице цена близка к среднероссийской.

Что касается дынь, то дешевле всего они обходятся покупателям в Екатеринбурге - всего 62 рубля за килограмм. В Санкт-Петербурге и Калининграде цены выше средних - 110 и 103 рубля соответственно.

Эксперты по закупкам "СберМаркета" советуют не покупать фрукты и ягоды на придорожных развалах или с земли. Не стоит брать разрезанные бахчевые - на месте среза могут размножаться бактерии. Спелые арбузы можно отличить по контрастным полоскам и сухому хвостику, а дыни - по глухому звуку при ударе.

Сколько стоят дыни и арбузы в регионах России