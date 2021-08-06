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06.08.2021 01:10
Рубрика: Власть

Как записаться на электронное голосование

Текст: Александр Гвардис
Российская газета - Столичный выпуск № 177(8528)
В Москве началась запись на онлайн-голосование, которое пройдет в сентябре. По последним данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, свои заявки уже отправили более 300 тысяч человек. Сейчас все они направлены на проверку в ЦИК.

Напомню, предстоящей осенью, с 17 по 19 сентября, помимо выборов в Госдуму, в столице пройдут довыборы депутатов гордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Отдать голос москвичи смогут как на избирательном участке, так и онлайн. Дистанционное голосование помимо столицы пройдет в Севастополе, а также в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Регионы проведут его на платформе, разработанной ЦИК совместно с минцифры и "Ростелекомом", а Москва - на платформе, созданной мэрией.

Эксперты обсудили итоги регистрации кандидатов на выборы в Госдуму

Чтобы сделать свой выбор из дома, не тратя время на дорогу до участка, нужно подать заявление до 13 сентября. Для этого потребуется авторизоваться на mos.ru - подойдет только полная учетная запись. Также можно воспользоваться приложениями "Моя Москва" или "Госуслуги Москвы". Для отправки заявления надо будет ввести код из СМС. Чтобы получить его, нужно нажать кнопку "Запросить код подтверждения". Заявка уйдет на проверку в ЦИК. За несколько дней до голосования пользователи, которые смогут отдать голос онлайн, получат уведомления в личном кабинете на mos.ru, по СМС и электронной почте. Они будут исключены из списков для голосования на участках. Если придет отказ, причину можно будет узнать в разделе "Заявки" в кабинете на mos.ru. Онлайн-голосование пройдет одновременно с традиционным - с 08.00 17 сентября до 20.00 19 сентября.

Подать заявление на участие в онлайн-выборах можно до 13 сентября

Система онлайн-голосования уже прошла проверку. Участие приняли более 146 тысяч москвичей. Благодаря их помощи удалось протестировать готовность к работе и новые функции. Например, около 10 процентов воспользовались функцией переголосования.

Тем временем

Московская городская избирательная комиссия утвердила список помещений для голосования, в которых на сентябрьских выборах организуют видеонаблюдение. В частности, камеры решено установить в помещениях участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий. QR-коды, подтверждающие вакцинацию против коронавируса, для допуска на участки использоваться не будут. По словам зампредседателя МГИК Дмитрия Реута, участки будут регулярно дезинфицироваться. Также их оснастят средствами защиты и санитайзерами.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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