МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в розыске сбежавшего убийцы

Министерство внутренних дел России объявило награду в 1 миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения. Он обвиняется в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи.

В ноябре 2020 года Мавриди в Московской области совершил убийство бизнесмена из арбалета. А 6 августа 2021 года он сбежал из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра Московской области. Пока его местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06. Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность. За предоставление информации, которая приведет к задержанию Александра Мавриди, будет выплачен миллион рублей.