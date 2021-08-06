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Рубрика: Общество

Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница из Ростова-на-Дону поступила в МГИМО

Текст: Мария Агранович
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Алика Осадчая из Ростова-на-Дону, которая этим летом единственная из всех выпускников российских школ сдала ЕГЭ на 400 баллов, поступила на юридический факультет МГИМО.

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Об этом рассказал журналистам ректор вуза Анатолий Торкунов, подводя предварительные итоги приемной кампании 2021 года.

"К нам подали заявления 575 ребят со стобалльными результатами, - уточнил Торкунов. - Половина всех заявлений - от победителей и призеров олимпиад. Среди зачисляемых на бюджет олимпиадников будет 75%, а если посмотреть общий набор, то 55%".

Более 200 стобалльников, подавших документы в МГИМО, имеют наивысший результат по двум предметам, некоторые - по трем, и одна - Алика Осадчая - по четырем.

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