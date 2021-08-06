Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница из Ростова-на-Дону поступила в МГИМО

Алика Осадчая из Ростова-на-Дону, которая этим летом единственная из всех выпускников российских школ сдала ЕГЭ на 400 баллов, поступила на юридический факультет МГИМО.

Об этом рассказал журналистам ректор вуза Анатолий Торкунов, подводя предварительные итоги приемной кампании 2021 года.

"К нам подали заявления 575 ребят со стобалльными результатами, - уточнил Торкунов. - Половина всех заявлений - от победителей и призеров олимпиад. Среди зачисляемых на бюджет олимпиадников будет 75%, а если посмотреть общий набор, то 55%".

Более 200 стобалльников, подавших документы в МГИМО, имеют наивысший результат по двум предметам, некоторые - по трем, и одна - Алика Осадчая - по четырем.