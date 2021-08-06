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06.08.2021 13:04
Рубрика: Дороги

Сергей Собянин открыл первый участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца

Текст: Любовь Проценко
Продолжается строительство Юго-Восточной хорды, которая должна замкнуть в столице хордовое кольцо. В пятницу, 6 августа, открылся первый участок этой 28-километровой трассы - путепровод через железнодорожные пути, связавший хорду с Третьим транспортным кольцом. Движение по нему пустил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Юго-Восточная хорда - один из крупнейших дорожных проектов Москвы, - сказал глава города. - Четвертая хорда, которая соединит Южную рокаду и Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки до Шоссе Энтузиастов. Почти 30 километров прямого хода, а со съездами и заездами - почти 100 километров".

Фото: Сергей Михеев
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Путепровод, с которого Юго-Восточная хорда начинает работать, это шестиполосная трасса длиной полтора километров без учета съезда на прилегающие улицы. В общей сложности в ходе его создания будет построено 5 километров дорог. В первые годы работы он возьмет на себя комфортный съезд с ТТК на улицу Новохохловскую к расположенному здесь транспортно-пересадочному узлу, Московскому эндокринному заводу и другим предприятиям, расположенным в этой промзоне и жилым кварталам. После завершения строительства хорды именно по нему будет организован съезд на Третье транспортное кольцо.

Вся Юго-Восточная хорда, по словам градоначальника, улучшит дорожное движение почти 20 районов юго-востока Москвы. Благодаря ей более свободным станет движение на ТТК, МКАД, станет меньше поток машин, следующих в центр города. Собянин отметил, что из четырех дорог, из которых сложится хордовое кольцо, Юго-Восточная - самая молодая стройка, строители начали ее прокладывать в августе 2019 года. Но уже спустя два года готов не только первый участок, по которому сегодня пошли машины, но и 40 процентов всей трассы. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Собянин поблагодарил строителей, которые к дню своего профессионального праздника досрочно сдали путепровод, и поздравил их: "В воскресенье празднуем день строителя, для Москвы это значимый праздник. Сотни тысяч москвичей работают в строительном комплексе, создают новую Москву, развивая ее на благо страны, города и москвичей. Хотел поблагодарить их за профессиональный, тяжелый, но очень важный труд".