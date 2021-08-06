Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре после побега подсудимых

Суд по ходатайству следствия арестовал до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре после побега пяти подсудимых. Об этом в пятницу журналистам сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Сотрудникам ИВС предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что 6 августа 2021 года из ИВС ОМВД России по г. Истра совершили побег из-под стражи пять человек. Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, которые проводили осмотр и допросы. Также были изъяты журналы регистрации и изучены должностные инструкции сотрудников ИВС.