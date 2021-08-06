Бастрыкин провел прием граждан, пострадавших от транспортных происшествий

В режиме видеоконференции Александр Бастрыкин провел личный прием граждан. На нем в основном говорили о происшествиях на транспорте.

Прессу на такие мероприятия традиционно не зовут - люди говорят с главой ведомства о своем горе, посторонние тут неуместны. Но в Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, о чем шел разговор.

Первыми на приеме были родственники членов экипажа и пассажиров пропавшего в 2020 году самолета Ан-2. Борт совершил вылет с взлетно-посадочной полосы в селе Кырен Тункинского района Бурятии 19 июля 2020 года. План полета в центр обслуживания воздушного движения предоставлен не был. Из-за невыхода на связь членов экипажа 21 июля 2020 года следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудили дело.

А на днях были обнаружены обломки этого самолета. Родные жертв аварии пожаловались Бастрыкину на плохую организацию поисковых мероприятий. По их мнению, не был произведен полный комплекс мер, чтобы установить обстоятельства трагедии и виновных, в том числе чиновников и владельцев частной компании, которая и арендовала самолет для полета.

Александр Бастрыкин на такие встречи всегда зовет тех, кто эти дела расследует и их начальников. Глава СК выслушал доклад подчиненных о том, как работали по этому делу, и указал на несколько существенных недостатков.

Он поручил руководству межрегионального следственного управления на транспорте организовать прием всех потерпевших и ответить на все интересующие их вопросы.

По нескольким сотрудникам, причастным к расследованию, назначена служебная проверка. Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование.

Жительница Челябинской области пожаловалась на отказ Уральского следственного управления на транспорте СК возбудить уголовное дело по факту смерти ее 17-летней дочери. Девушку сбил грузовой поезд на пешеходном настиле станции Чебаркуль в марте 2021 года. И только 1 июля уголовное дело все же было возбуждено по двум статьям - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" и "халатность".

По словам женщины, проверка проводилась плохо. А еще она не согласна с выводами следствия о том, что девочка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Следствие не приняло во внимание, что настил через пути не был очищен от снега и наледи, из-за чего ее дочь и упала под поезд.

Александр Бастрыкин жестко раскритиковал работу подчиненных. Он назначил служебную проверку действий сотрудников и руководителей транспортного следственного подразделения. И заявил, что по результатам проверки в том числе будет рассмотрен вопрос об увольнении следователя, в чьем производстве было это дело. Глава СК потребовал в кратчайшие сроки установить круг виновных и все обстоятельства, из-за которых погибла девушка.

К руководителю ведомства обратились и потерпевшие по уголовному делу о затонувшем рыболовецком судне "Онега". Это случилось в Баренцевом море 28 декабря 2020 года. На судне было 19 членов экипажа. В результате трагедии погибли 17 человек. Началось следствие. Был задержан заместитель председателя "Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина". Но, по словам заявителей, следствие не информирует их о результатах расследования, не принимает все меры, чтобы найти тела пропавших и поднять судно. Их доводы вообще никого не интересуют.

По поручению Бастрыкина дальше это дело будет вести центральный аппарат СК. А по тем, кто им занимался, назначена служебная проверка.

Главному криминалистическому центру СК поручено помочь следователям. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил оказать семьям погибших помощь в решении их насущных социальных вопросов, в том числе касающихся образования детей.