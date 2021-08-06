Глава МЧС предупредил об угрожающих Приморью тайфунах

Сразу два тайфуна в ближайшие пять дней ожидаются в Приморском крае. Об этом сообщил в пятницу министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

"С 7 по 9 августа на территорию Приморского края будет воздействовать тайфун "Морино" со скоростью ветра до 25 метров в секунду и осадками до 130 миллиметров за 48 часов. 10-11 августа зайдет очередной тайфун "Лурит", но уже с меньшими осадками и меньшей скоростью ветра", - сказал Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным в Магнитогорске, посвященном ситуации с паводками и пожарами.

Министр отметил, что все силы и средства МЧС находятся в повышенной готовности. Он добавил, что воздействие непогоды на Амурскую область уже началось, с 5 августа подтоплено 39 жилых домов и эвакуировано 160 человек.