Главам районов Якутии запретили брать отпуск из-за COVID-19

Главы муниципалитетов, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, должны отменить отпуска и выезды за пределы республики. Об этом глава Якутии Айсен Николаев заявил на очередном заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Все главы должны находиться на своих местах, полностью включиться в работу и контролировать ситуацию. Это касается тех районов, где ситуация напряженная. Вы, как избранные главы, руководители оперативных штабов на местах, несете полную ответственность за жизнь и здоровье людей", - сказал Ил Дархан.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике сложная. Ухудшилась эпидемиологическая обстановка в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, Сунтарском и Таттинском районах.

Вспышки COVID-19 зарегистрированы в 19 муниципалитетах. Сегодня в Якутске и 14 районах в реанимации находятся 102 пациента, 26 из них в крайне тяжелом состоянии.

План вакцинации по коронавирусу в республике выполнен на 68 процентов.