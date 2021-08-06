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06.08.2021 03:51
Рубрика: Происшествия

На Сахалине после смерти ребенка завели дело на органы опеки

Текст: Ольга Коваль

Сахалинские следователи после гибели двухмесячного ребенка возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов опеки областного центра.

Следователи завели дело на москвича, выкинувшего ребенка в окно

Ранее сообщалось о том, что 26-летняя местная жительница уснула с сыном на диване и во сне придавила его своим телом. Мальчик скончался. В отношении матери было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Во время расследования выяснилось, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление - ее маленькая дочь, оставленная без присмотра, утонула в ванне с водой. После этого семью поставили на учет в органах опеки и попечительства как находящуюся в социально опасном положении.

Следствие полагает, что сотрудники органов опеки не исполняли должным образом свои обязанности. Им вменяется статья 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по ней - пять лет лишения свободы.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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