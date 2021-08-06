В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации введут в границах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, Ульчского и Николаевского районов при подъеме воды до 450 сантиметров. Такое решение принято в ходе заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Мы понимаем, что без режима ЧС нам не обойтись, потому что вода поднимется до опасного уровня. Администрация Хабаровска разворачивает насосные группы, по городу они в трех основных точках. Готовы два пункта временного размещения, один - в Комсомольске-на-Амуре и еще один в селе Осиновая Речка Хабаровского района, - заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

По прогнозам синоптиков, к 13-15 августа уровень Амура у краевой столицы может достигнуть 650 сантиметров, специалисты МЧС предполагают, что вода может подняться и до 670-700 сантиметров.

- ГУ МЧС России по Хабаровскому краю приведено в повышенную готовность. 11 августа мы ждем 65 спасателей из Центроспаса, 200 человек мы распределяем по населенным пунктам вдоль реки до Николаевска-на-Амуре. Прикроем наиболее опасные направления, будем оказывать населению всю необходимую помощь, - рассказал начальник краевого главка МЧС Матвей Гибадулин.

В Хабаровске готовят отсыпку входа в затон в районе торгового центра Brosko Mall, чтобы вода не затопила расположенные вблизи многоквартирные дома. Планируется вывести из затона 15 судов. Они встанут в районе острова Большой Уссурийский и на Хабаровском судостроительном заводе.

- Речное сообщение с левобережьем Амура пока не будет прерываться. Но, как только вода начнет подниматься выше отметки 530 сантиметров, мы будем вынуждены его прекратить, - отмечает министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

Дачников просят как можно быстрее вывезти урожай и подготовиться к возможному подтоплению своих участков.

Тем временем региональное министерство имущественных отношений рассматривает возможность предоставить владельцам участков на левом берегу Амура землю в другом месте: на этой территории имущество людей затапливается ежегодно.

Отметим, что, по последним данным Дальневосточного УГМС, уровень Амура у Хабаровска достиг 446 сантиметров.