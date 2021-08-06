Площадь пожара в Мордовском заповеднике достигла 1100 гектаров

Несмотря на все усилия огнеборцев, площадь пожара в Мордовском заповеднике им. Смидовича растет. На сегодня пламенем пройдено уже 1100 гектаров.

Об этом сообщило МВД по региону. По данным ведомства, причиной пожара, вспыхнувшего 3 августа, стал грозовой разряд, от которого загорелись сухая трава и валежник. В Темниковском районе, где расположен заповедник, введен режим ЧС. Угрозы населенным пунктам нет.

На дорогах в зоне стихийного бедствия ограничено движение. Полиция готова прийти на помощь пожарным - сформирован специальный мобильный отряд.

Напомним, что очагом возгорания стали территории, пострадавшие от пламени еще "огненным летом" 2010 года.

В республиканском МЧС уточнили, что площадь активного горения на данный момент составляет около 13 гектаров. С воздуха пожар тушат два вертолета Ми-8 и многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Кроме них, используются два самолета Ил-76 Минобороны.

На территории заповедника борьбу с огнем ведут более 500 человек и 120 единиц техники. В зоне пожара круглосуточно действует оперативный штаб на базе ГУ МЧС России по Республике Мордовия.