Путин прокомментировал возможность проведения Олимпиады в России

Владимир Путин заявил, что спортивные организации и МОК заинтересованы в том, чтобы РФ претендовала на проведение крупнейших спортивных мероприятий. Россия сможет поставить вопрос об этом после 2022 года, сказал президент.

На встрече с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей Путину задали вопрос, может ли Уфа стать олимпийской столицей.

"Что касается будущего, то эти ограничения действуют (решение спортивного арбитражного суда - прим. "РГ") до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут все потуги ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере. Тогда мы можем ставить вопрос и о проведении крупнейших международных соревнований", - ответил Путин.. Он также добавил, что Уфа может претендовать на проведение у себя соревнований самого высокого класса.