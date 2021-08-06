Путин рассказал, что ему понравился башкирский мед

Владимир Путин рассказал, что ему нравится башкирский мед. Президент отметил, что Башкирия на втором месте по производству меда в стране.

"Слышал, и не только слышал, но и пробовал. Очень вкусно", - сказал он на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в республике.

Одна из участниц встречи рассказала, что ее муж занимается пчеловодством и спросила о поддержке отрасли в стране. Путин напомнил, что закон о такой поддержке уже принят. А на вопрос, готов ли президент на государственном уровне поддерживать бренд башкирского меда и продвигать его на международном уровне, Путин сказал: "А чем мы сейчас занимаемся? Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен".