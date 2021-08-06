Путин рассказал о программе развития малой авиации

Владимир Путин заявил, что создана компания, которая будет заниматься региональными перевозками. Он подчеркнул, что малая авиация - чрезвычайно важное направление развития авиационного транспорта.

"Есть программа развития малой авиации. Создана, во-первых, компания региональная, которая будет заниматься перевозками между регионами. Есть соответствующие планы производства российской отечественной техники для региональных перевозок", - рассказал он на встрече с работниками и строителями завода ООО "Цемикс" в Башкирии.

По словам президента, в ближайшее время эта техника появится уже на линиях.

Путин также рассказал, что пассажирский терминал и полоса аэропорта Магнитогорска Челябинской области будут реконструированы и отвечать всем современным требованиям.