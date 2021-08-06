Сельчане заступились за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса

Новости

В КПМГ оценили влияние налога ЕС на углерод на экспорт из РФ 21:10
Лионель Месси покинул "Барселону" 20:59
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов 20:53
Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста РФ 20:37
Максимальная ставка по вкладам в России достигла 5,5% 20:33
В аэропорту Шереметьево лифт травмировал ребенка 20:30
В Ленобласти присяжные вынесли вердикт киллерам за убийство ресторатора 19:48
В Петербурге освободилось 50 процентов коек в коронавирусных больницах 19:37
В спецпрограмме Школы экспорта РЭЦ поучаствуют 15 регионов 19:31
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле 19:30
Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс 19:01
Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи 19:00
Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления - эксперты 18:59
Минцифры запретило установку станций LTE зарубежного производства 18:51
В Беларуси усилили охрану госграницы 18:50
Шойгу: Надо находить новые препараты, методы лечения и диагностики COVID-19 18:39
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с COVID 18:23
Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят 18:01
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах 17:50
Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты 17:47
В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника 17:41
РФ и Узбекистан проведут совместные контртеррористические учения 17:40
Планирующих туры в Грецию россиян попросили учитывать лесные пожары 17:35
Германия стала крупнейшим производителем пива в Евросоюзе 17:34
Москвичи подали 300 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
06.08.2021 00:00
Рубрика: Происшествия

Сельчане заступились за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса

Расследование уголовного дела о расчистке лесной дороги в Мордовии продолжается
Текст: Валентина Зотикова ("Российская газета", Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
Громкий общественный резонанс вызвала публикация "РГ" об уголовном деле руководителя агропредприятия из мордовского райцентра Кадошкино Игоря Рогожина. Его преступление заключается в том, что по просьбе жителей трех окрестных сел он расчистил грунтовую дорогу в лесу. Теперь Рогожину грозит до 7 лет лишения свободы - за незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере. Но сельчане горой встали на защиту "злоумышленника".
Материал "Дело было в Глушкове" вышел в "Российской газете" 26 июля 2021 года. Фото: Архив "РГ" Материал "Дело было в Глушкове" вышел в "Российской газете" 26 июля 2021 года. Фото: Архив "РГ"
Материал "Дело было в Глушкове" вышел в "Российской газете" 26 июля 2021 года. Фото: Архив "РГ"

Старая грунтовая дорога, напомним, напрямую соединявшая села Большая Поляна, Глушково и Паево с Кадошкином, пролегала здесь с незапамятных времен. По ней из этих сел до Кадошкина шесть с половиной километров, а по главной дороге - 21. "Скорая" с пожарными при необходимости втрое быстрее доберутся. И люди уже не раз обращались к Рогожину с просьбой дорогу расчистить. Но когда работа по расчистке грунтовки уже близилась к концу, появились лесничий и полицейские. И сказали, что нарушен закон: по бумагам это не дорога, а межквартальная просека. И четыре с гаком кубометра древесины общей стоимостью 5300 рублей послужили поводом для уголовного дела по статье предусматривающей до семи лет лишения свободы...

Фото: Пресс-служба МЧС по РМ
Пожар в мордовском заповеднике охватил 450 гектаров

После публикации в "РГ" еще раз обращаюсь в МВД республики. Но там стоят на своем.

- Действия полиции абсолютно правомерны, - сообщила замначальника пресс-службы Татьяна Вихляева. - Следствие продолжается. Эти деревья нельзя было вырубать. Они состоят на учете в Ковылкинском лесничестве. Ущерб подсчитали на основании справки из республиканского минлесхоза. Перед тем как проводить работы, нужно было обратиться за разрешением вместе с главами сельских поселений.

В районной администрации отреагировали также: а что вы, мол, хотите? И сослались на то, что в реестре автомобильных трасс местного значения эта дорога отсутствует. Но вот закавыка, на карте 80-х годов злополучная грунтовка обозначена. Правда, после публикации газеты былого единства в вопросе, считать ли лесную грунтовку дорогой или просекой, у властей и контрольных органов уже нет. Но оправдания своей правоты у них находятся.

- Официально или нет, но дорога там была, - соглашается начальник отдела государственного лесного надзора минлесхоза РМ Николай Васин. - И в состав лесных угодий она не входила. А значит, разрешения минлесхоза на ее расчистку не требовалось. Но при проведении работ исполнители вышли за пределы дороги на земли лесного фонда.

И этот факт уже развивает и. о. прокурора Кадошкинского района Ярослав Руссков.

- На вырубку леса требуется разрешительный ордер, - заявляет он. - Если дорога пролегала по территории лесничества, то за согласием на ее расчистку тоже следовало обратиться туда.

Глава Кадошкинского района Андрей Чаткин, кажется, тоже ищет, на кого переложить ответственность: "Мы как раз сейчас разбираемся, чья это дорога, на чьем балансе она находится"...

В Челябинске расследуют вырубку памятной столетней лиственницы

Странные порой все-таки эти люди на службе государства: заброшенная грунтовка десятки лет никому не была нужна, но стоило ее привести в порядок, как тут же нашлись радетели за государственные интересы. И даже нашли строгую уголовную статью. Хотя, по их же словам, выходит, что законной возможности расчистить дорогу у Рогожина просто не было - поскольку грунтовка являлась "ничейной". В ней нуждались лишь жители трех сел, которые она соединяла с райцентром. И те, видя такую несправедливость, буквально восстали.

- Власти сами не работают и другим не дают! Если бы не Рогожин - до сих пор бы дорога зарастала, - шумят на стихийных сходах сельчане. - Два года назад у нас в поле пожар случился - так пожарные проехать туда не могли. А сейчас - пожалуйста! И вместо благодарности его за это - под суд?!

- Теперь к нам "скорая" за 7-10 минут приезжает. Сами мы никогда бы эту работу не осилили - спасибо, человек помог, - подтверждает глава Большеполянской администрации Наиля Долотказина. - Ну а если несколько деревьев недосчитались, так мы уже решили - этой осенью всем селом саженцы посадим. За три года вырастут - будут как прежние! А за Рогожина мы будем бороться...

Увидев Рогожина, водители, проезжающие по грунтовке, тормозят, чтобы пожать ему руку в знак уважения и поддержки...

И что еще поражает в этой истории: никто из власти предержавших не заявил, что с Рогожиным перегнули палку, ни у кого не хватило духу признать ошибку и на корню пресечь преследование человека и высосанное, как говорят местные жители, из пальца уголовное дело. Я, безусловно, не призываю нарушать Закон, но с ним нельзя обращаться как с дышлом. Каждый раз, применяя его, мы должны помнить, что он всем приносит пользу, только когда справедлив.

"РГ" будет следить за развитием событий.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Пешехода, спровоцировавшего смертельную ­аварию, отправили в колонию