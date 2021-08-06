Жителя Энгельса приговорили к пожизненному сроку за убийство ребенка

Саратовский областной суд приговорил 47-летнего подсудимого к пожизненному наказанию за убийство шестилетнего ребенка.

Как уже рассказывала "РГ", эта трагедия случилась в ноябре прошлого года в Энгельсе. Местный житель поручил своему знакомому присмотреть за маленьким пасынком во время своего отсутствия.

Между тем, знакомый напился, принял наркотики и напал на ребенка. Злоумышленник нанес мальчику ножом несколько ударов в голову и шею, а после смерти ребенка еще и изувечил его тело.

Как сообщает пресс-служба, областной суд признал подсудимого виновным в убийстве малолетнего с особой жестокостью и в надругательстве над телом умершего и приговорил к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.