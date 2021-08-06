Около 90 населенных пунктов Красноярского края затянуло дымом из Якутии

В семи районах Красноярского края зафиксирована задымленность из-за лесных пожаров в Якутии.

Сегодня пелена дыма накрыла 87 населенных пунктов Эвенкии, Таймыра, Туруханского, Кежемского, Богучанского, Северо-Енисейского и Мотыгинского районов, сообщает пресс-служба правительства сибирского региона.

По данным Красноярского территориального центра медицины катастроф, жалобы на ухудшение самочувствия из-за дыма от граждан не поступали.

Между тем в краевом главке МЧС информируют о 20 звонках от населения с жалобами на дым. В воздухе города Норильска и поселка Тура выявлено превышение нормативов по вредным веществам, в том числе по углекислому газу, уточнили в спасательном ведомстве, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.