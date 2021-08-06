Шойгу: Задача ОПК - нарастить производство продукции двойного назначения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал основной задачей оборонно-промышленного комплекса наращивание производства продукции военного и двойного назначения. Он признал, что это требует от предприятий больших усилий, а от государства - значительных инвестиций и колоссальной организационной работы.

"Важно не воспроизводить старые советские изделия, а наладить выпуск современных образцов, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги. Большое внимание уделяется разработке отечественной элементной базы, поддержке импортозамещения. Действующая программа позволит увеличить к 2025 году долю отечественной продукции на внутреннем рынке в два с половиной раза", - сказал Шойгу в пятницу в Красноярске на встрече с коллективом предприятия "Красмаш". Именно там будут производить стратегический комплекс "Сармат" с новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой.

Известно, что оборонка является локомотивом экономического развития страны. Напомнив этот постулат, Шойгу отметил, что по гособоронзаказу в войска поступают новые образцы вооружения, полным ходом идет модернизация существующего парка военной техники. "По экспорту военной продукции мы прочно занимаем второе место в мире", - подчеркнул министр обороны.

Отдельно он сказал о "Красмаше". Шойгу уверен, что благодаря таким гигантам, как это предприятие, отечественная оборонная отрасль обладает значительным инновационным, технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции в мире. "Баллистические ракеты, производимые здесь для подводных лодок, являются составной частью ядерного щита России. Выполняется государственный заказ по созданию первого в России стратегического ракетного комплекса шахтного базирования пятого поколения с ракетой "Сармат", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что реализация нынешних важнейших проектов стала возможной благодаря коренным преобразованиям, произошедшим в стране. "Еще недавно экономика Российской Федерации прочно сидела на "нефтегазовой игле", и доход государства зависел от конъюнктуры рынка энергоносителей. Была потеряна практически половина промышленного потенциала во многих отраслях экономики. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса дела обстояли не лучше, - напомнил министр. - Россия представляла собой экономически отсталую, раздираемую серьезными внутренними противоречиями страну с низким уровнем благосостояния граждан. Что давало повод некоторым нашим одиозным партнерам называть нас "страной-бензоколонкой".

По словам министра, со временем удалось переформатировать социальную политику, сделать ее более реальной и отвечающей нуждам простых граждан, удалось искоренить массовую безработицу, организовать на системной основе обеспечение населения жильем. "Введен материнский капитал, осуществляется материальная поддержка малообеспеченных семей", - отметил Шойгу.

Глава оборонного ведомства России подчеркнул, что изменения затронули практически все сферы государственного устройства, в том числе коснулись таких важных аспектов, как нерушимость границ РФ, верховенство закона, требования к представителям власти, охрана памяти о защитниках Отечества, социальные права и свободы граждан России. "Восстанавливается промышленное производство во многих отраслях, реализуются крупномасштабные инфраструктурные проекты, активно развивается тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство", - отметил Шойгу.