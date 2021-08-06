В Хакасии обвиняемый в убийстве семьи рассказал о своих мотивах

Следователи предъявили обвинение жителю Хакасии, задержанному накануне по подозрению в убийстве пяти человек в селе Джирим Ширинского района республики. На допросе гражданин признался в совершенном преступлении и рассказал о его мотивах. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщили в СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, 5 августа в одном из домов села были обнаружены тела пяти человек с ножевыми ранами. Убитые - 56-летняя хозяйка дома, ее 58-летний сожитель и его брат-близнец, 19-летний сын и восьмилетняя внучка хозяйки. Сотрудники СК возбудили уголовное дело. В тот же день правоохранители задержали судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве.

35-летний мужчина недавно освободился из заключения, где провел 18 лет. Он отбывал срок за убийство другой семьи из села Джирим - женщины с дочерью.

Задержанного допросили, он дал признательные показания о совершенных убийствах. Около двух месяцев житель Джирима поддерживал отношения с 30-летней односельчанкой. По версии следователей, 4 августа женщина сообщила ему, что больше не хочет встречаться. Вчера утром мужчина, желая причинить женщине страдания, пришел в дом ее семьи и убил пять человек.

Сотрудники СК, в том числе Главного управления криминалистики, осмотрели место преступления, провели обыск в доме обвиняемого, изъяли орудие убийства. С учетом характера особо тяжкого преступления назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

В ближайшее время в суд поступит ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения.