В Хакасии арестовали обвиняемого в убийстве семьи из пяти человек

Суд по ходатайству следственного комитета избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве пяти человек в Хакасии. Он заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Преступление было совершено в селе Джирим Ширинского района республики утром 5 августа. Убиты 56-летняя хозяйка одного из домов, ее 19-летний сын, восьмилетняя внучка, 58-летний сожитель хозяйки и его близнец. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого.

На допросе он дал признательные показания и рассказал о мотивах преступления. Мужчина около двух месяцев встречался с 30-летней односельчанкой. За день до трагедии она сообщила ему о разрыве отношений. Желая, по словам сыщиков, причинить бывшей подруге моральные страдания, отвергнутый пришел в дом ее семьи и нанес смертельные колото-резаные раны пяти жертвам.

При обыске дома подозреваемого найдено орудие убийства. Предъявлено обвинение. Назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.