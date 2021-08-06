В Хакасии возбудили дело о халатности после убийства пяти человек

Прокуратура Ширинского района Хакасии провела проверку в связи с убийством семьи из пяти человек в селе Джирим. По итогам возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть людей, проинформировала сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что полиция района получила информацию о прибытии в село судимого 35-летнего местного жителя. Однако должностные лица не направили соответствующее уведомление начальнику территориального отдела МВД. Судимый гражданин не был поставлен на профилактический учет, и необходимая работа с мужчиной не проводилась.

5 августа в селе Джирим были убиты пятеро членов одной семьи, в том числе восьмилетняя девочка. В этом преступлении обвиняется ранее судимый односельчанин жертв, который не был поставлен полицией на учет. Он признался в убийстве. Сегодня суд принял решение о его аресте.