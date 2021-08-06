Тела всех утонувших на Ставрополье подростков нашли спасатели

Новости

Путин поздравил борца Сидакова с победой на Олимпиаде в Токио 16:55
Путин прибыл в Челябинскую область 16:54
Ученые выяснили, как долго эффективны антитела у переболевших COVID-19 16:54
В Петербурге выставили на продажу квартиру за 783 миллиона рублей 16:51
В Подмосковье от коронавируса привились более 3 миллионов человек 16:49
Путин поручил наладить взаимодействие в ходе модернизации здравоохранения 16:23
Путин поручил до 1 октября утвердить план по достижению целей развития РФ 16:21
Минприроды назвали число редких животных, убитых браконьерами 16:19
Путин поручил выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года 16:16
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер стали родителями 16:16
Путин поручил обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для покупки частных домов 16:12
На курорты Турции и Греции надвигается 50-градусная жара 16:09
СК задержал двух сотрудников ИВС после побега подсудимых 16:00
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с дубликатами сим-карт 16:00
Эрдоган пообещал высадить по три саженца на каждого гражданина Турции 15:56
Путин дал поручения по поддержке малообеспеченных граждан 15:51
Ученые нашли новый способ синтеза органических молекул 15:50
Ростехнадзор займется расследованием аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО 15:49
Кабмин подготовит программу модернизации пассажирского транспорта 15:46
Путин продлил срок госслужбы замсекретаря Совбеза РФ Юрию Кокову 15:27
Шойгу оценил идею приравнять работу в оборонке к альтернативной службе 15:21
Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Genius.com 14:59
В Великом Новгороде начали изучать уникальные древние фрески 14:54
Попова: Россия научилась быстрее справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 14:52
Возле Древней Олимпии в Греции вновь вспыхнул пожар 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
06.08.2021 16:26
Рубрика: Происшествия

Тела всех утонувших на Ставрополье подростков нашли спасатели

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

На Ставрополье завершилась поисково-спасательная операция на Невинномысском канале, где четвертого августа перевернулась лодка с подростками. Тело третьего утонувшего школьника обнаружили сегодня.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
В Анапе турист утонул в Черном море во время дайвинга

- В 16.10 в 900 метрах от места происшествия найдено тело третьего подростка, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Ставропольского края.

Также стало известно, что в самой лодке изначально находились два подростка, которые пытались переплыть канал, двое их друзей собирались снять переправу с берега. Когда лодка перевернулась, один из них бросился в воду на помощь и тоже погиб.

Общая территория поисков составила 13 километров. Тела двоих десятиклассников удалось обнаружить 5 августа, поиски третьего продолжались еще сутки. С родителями погибших детей все это время работают психологи МЧС. В операции по поиску пропавших участвовали сотрудники ПАСС СК, краевого МЧС, полиции, следственного комитета, прокуратуры и другие службы.

Как сообщалось ранее, лодка с подростками перевернулась на Невинномысском канале нем в среду. По этому факту следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

СК задержал двух сотрудников ИВС после побега подсудимых
Под Ростовом в массовом ДТП погибли двое взрослых и двое детей
Российский борец Сидаков выиграл золото Олимпиады
Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров
Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы