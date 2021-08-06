Тела всех утонувших на Ставрополье подростков нашли спасатели

На Ставрополье завершилась поисково-спасательная операция на Невинномысском канале, где четвертого августа перевернулась лодка с подростками. Тело третьего утонувшего школьника обнаружили сегодня.

- В 16.10 в 900 метрах от места происшествия найдено тело третьего подростка, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Ставропольского края.

Также стало известно, что в самой лодке изначально находились два подростка, которые пытались переплыть канал, двое их друзей собирались снять переправу с берега. Когда лодка перевернулась, один из них бросился в воду на помощь и тоже погиб.

Общая территория поисков составила 13 километров. Тела двоих десятиклассников удалось обнаружить 5 августа, поиски третьего продолжались еще сутки. С родителями погибших детей все это время работают психологи МЧС. В операции по поиску пропавших участвовали сотрудники ПАСС СК, краевого МЧС, полиции, следственного комитета, прокуратуры и другие службы.

Как сообщалось ранее, лодка с подростками перевернулась на Невинномысском канале нем в среду. По этому факту следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело.