Бывшему главе Росимущества Кубани дали восемь лет колонии

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего руководителя Росимущества Краснодарского края и Адыгеи к восьми годам в колонии общего режима за превышение должностных полномочий, из-за которых бюджет России лишился 65 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе главного управления Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО, деньги за реализацию арестованного имущества присвоили сотрудники фирмы, с которой чиновник заключил контракт.

- Будучи руководителем Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю, в мае 2016 года заключил со специализированной организацией ООО "РегионКонсалтСервис" незаконный контракт на реализацию арестованного имущества, обеспечив по нему перевод денежных средств с использованием лицевых счетов этого же общества вопреки установленному порядку, - говорится в официальном сообщении ведомства.

После продажи арестованного имущества должника, деньги поступили на счета фирмы, а не государственные, поэтому тут же были сняты и похищены сотрудниками компании.

Обвинительное заключение по этому делу утвердил заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть.

Как ранее сообщала "РГ", экс-главу Росимущества Краснодарского края обвинили в значительном превышении должностных полномочий, нарушивших интересы общества и государства и повлекших тяжкие последствия.