Пушков: У Украины нет ни одного шанса вернуть Крым

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы "будет оплакивать" свои шаги и решения по Крыму.

Прогноз Зеленского - это пустые слова, написал российский сенатор в своем Twitter. Пока уход Крыма оплакивают сам нынешний украинский лидер, экс-президент Украины Петр Порошенко и другие.

"Украина упустила исторический шанс Крым сохранить. А после драки кулаками не машут. У Киева нет ни одного шанса его вернуть", - заключил политик.

Ранее Алексей Пушков назвал смешным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет русским, а все его жители якобы скоро вернутся к себе домой. По его словам, Киев всегда негативно относился к Крыму из-за его про-российских настроений и русского начала. Пушков подчеркнул, что Крым был пасынком Украины, пока не вернулся на свою настоящую Родину.