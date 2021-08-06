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06.08.2021 11:15
Рубрика: Происшествия

В Анапе оштрафовали аниматоров в костюмах лошади и жирафа

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Полицейские из Анапы составили протокол об административном правонарушении в отношении двух жителей города-курорта, которые в костюмах лошади и жирафа требовали с отдыхающих деньги за фото. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, требуемая сумма была значительно выше той, которую они обговаривали с клиентами до фото.

Фото: Пресс-служба УВД Сочи
В Сочи аниматоров в костюмах коня и осла задержали за навязывание услуг

- Сотрудники полиции в поселке Витязево провели проверку по факту взимания денежных средств с граждан. Незаконная деятельность была пресечена, говорится в аккаунте полиции Анапы в Instagram.

Аниматоры нарушили часть 1 статьи 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". Сейчас материалы дела переданы в суд.

Как ранее писала "РГ", накануне открытия летнего сезона Краснодарский край стал первым из всех российских регионов, который законодательно урегулировал работу промоутеров. Теперь за навязывание жителям и гостям Кубани услуг зазывалам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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