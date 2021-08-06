В Крыму собрали 1 миллион 350 тысяч тонн зерна

Новости

Около половины россиян отдали бы выигранный миллион на благотворительность 18:27
Новую методику распределения средств для борьбы с пожарами начнут применять с 1 января 18:20
Площадь пожара в Мордовском заповеднике достигла 1100 гектаров 18:15
Военные установили личность погибшего в 1941 году в Заполярье летчика 18:07
Суд арестовал москвича, выбросившего своего ребенка с пятого этажа 18:05
Итальянские бегуны выиграли эстафету 4х100 метров на Олимпиаде 17:53
Кампусы мирового уровня будут строить в регионах с населением более 300 тыс. человек 17:49
Эксперт рассказал об особенностях новых мутаций коронавируса 17:42
Ирина Белых: На федеральном уровне нужно проработать механизм распределения бюджетных мест в вузах 17:42
Путин осмотрел пострадавшие от пожаров районы Челябинской области 17:37
В Токио задержан мужчина, напавший с ножом на пассажиров поезда 17:37
Прокуратура проверит громко ли шумят самолеты в Петербурге 17:35
Неймар предложил Месси забрать десятый игровой номер в "ПСЖ" 17:30
Сенатор: Инклюзивные творческие центры появятся на базе музеев и театров 17:23
Минский "Витязь" переходит на выпуск ТВ больших диагоналей 17:16
С крыши Зимнего дворца сняли двух руферов 17:13
Минсельхоз снизил экспортную пошлину на пшеницу 17:08
В Петербурге суд продлили арест блогеру Хованскому 17:01
"Вектор": Нет доказательств искусственного происхождения COVID 16:59
Путин поздравил борца Сидакова с победой на Олимпиаде в Токио 16:55
Путин прибыл в Челябинскую область 16:54
Ученые выяснили, как долго эффективны антитела у переболевших COVID-19 16:54
В Петербурге выставили на продажу квартиру за 783 миллиона рублей 16:51
В Подмосковье от коронавируса привились более 3 миллионов человек 16:49
Путин поручил наладить взаимодействие в ходе модернизации здравоохранения 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
06.08.2021 17:42
Рубрика: Экономика

В Крыму собрали 1 миллион 350 тысяч тонн зерна

Текст: Сергей Винник
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым

В Крыму завершается уборка ранних зерновых культур. Всеми хозяйствами полуострова уже намолочено 1 миллион 350 тысяч тонн зерна. Об этом "РГ" сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В Крыму остановили уборочную кампанию из-за ливней и подтопления полей

- Уборка подходит к концу, мы уже собрали 1 миллион 350 тысяч тонн, - рассказал Рюмшин. - Прогнозируем, что будет около 1 миллион 400 тысяч тонн общий урожай. Осталось убрать три-четыре процента площадей, а некоторые районы полностью завершили уборочную. Уже перешли на уборку технических культур льна и кориандра.

Уборочная кампания в этом году стартовала на полуострове 21 июня, однако в июля из-за проливных дождей, затопивших поля в ряде районов, уборку пришлось приостанавливать. Зерновыми культурами на полуострове в этом сезоне заняты около 600 тысяч гектаров, из них 510 тысяч - озимые. Средняя урожайность составляет 24,7 центнера с гектара. В прошлом году в Крыму собрали 1 миллион 12 тысяч тонн зерна. Причиной относительно низкого урожая стала небывалая засуха. А самый рекордный урожай на полях полуострова был в 2017 году. Тогда хлеборобы Крыма намолотили 1 миллион 730 тысяч тонн зерновых.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Минздрав: Коллективный иммунитет к COVID возможен через несколько месяцев
Глава МЧС предложил вернуть лесоохрану на федеральный уровень
СК задержал двух сотрудников ИВС после побега подсудимых
Российский борец Сидаков выиграл золото Олимпиады
Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp