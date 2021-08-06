В Крыму собрали 1 миллион 350 тысяч тонн зерна

В Крыму завершается уборка ранних зерновых культур. Всеми хозяйствами полуострова уже намолочено 1 миллион 350 тысяч тонн зерна. Об этом "РГ" сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

- Уборка подходит к концу, мы уже собрали 1 миллион 350 тысяч тонн, - рассказал Рюмшин. - Прогнозируем, что будет около 1 миллион 400 тысяч тонн общий урожай. Осталось убрать три-четыре процента площадей, а некоторые районы полностью завершили уборочную. Уже перешли на уборку технических культур льна и кориандра.

Уборочная кампания в этом году стартовала на полуострове 21 июня, однако в июля из-за проливных дождей, затопивших поля в ряде районов, уборку пришлось приостанавливать. Зерновыми культурами на полуострове в этом сезоне заняты около 600 тысяч гектаров, из них 510 тысяч - озимые. Средняя урожайность составляет 24,7 центнера с гектара. В прошлом году в Крыму собрали 1 миллион 12 тысяч тонн зерна. Причиной относительно низкого урожая стала небывалая засуха. А самый рекордный урожай на полях полуострова был в 2017 году. Тогда хлеборобы Крыма намолотили 1 миллион 730 тысяч тонн зерновых.