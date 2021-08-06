Ростехнадзор займется расследованием аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО

Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, рассказали в ведомстве.

Пожар на заводе "Газпрома" произошел 5 августа, работу предприятия приостановили. 6 августа СМИ сообщили, что пожар полностью ликвидирован, на заводе начали восстановительные работы.

Как сообщили ТАСС в Ростехнадзоре, Северо-Уральским управлением была создана комиссия для технического расследования причин аварии. По результатам проверки можно будет сделать выводы.

Уренгойский завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является частью Уренгойского газодобывающего комплекса.

Ранее стало известно о рекордном росте цен на газ в Европе - 6 августа они достигли 540 долларов за тысячу кубометров.