России предсказали "омоложение" ипотеки

В качестве обоснования компания привела данные исследования, проведенного в июле среди двух тысяч россиян старше 18 лет. Ситуация сложилась неоднозначная: сейчас на заемщиков 35-44 лет приходится примерно 37 процентов от количества обладателей ипотечного кредита, а возрастная группа 25-34 года немного уступает - 36 процентов. Но именно на более молодых россиян приходится большинство (43 процента) из тех, кто собирается оформить ипотеку в ближайшие полгода. А у более старших - в возрасте 35-44 лет таких желающих оказалось только 28 процентов.

Еще меньше доля нынешних ипотечников возрасте от 45 до 54 лет - порядка 15 процентов от всех заемщиков. Хотя среди тех, кто лишь собирается получить ипотечный кредит, таких побольше - 18 процентов. В следующей возрастной группе наоборот: на россиян от 55 лет и старше приходится девять процентов уже полученных кредитов, а среди собирающихся взять ипотеку их - семь процентов. Зато среди самых молодых граждан - от 18 до 24 лет оказалось лишь три процента заемщиков, хотя среди планирующих оформить заем их больше - четыре процента.

В исследовании также зафиксировано, что из заемщиков, которые намерены получить вторую ипотеку, большинство (47 процентов) приходится на группу от 25 до 34 лет. Значительно меньше - 36 процентов составляют люди 35-44 лет, десять процентов - 45-54 лет и семь процентов - старше 55 лет.

Раньше "Российская газета", опираясь на исследование, проведенное аналитиками AFI Development, сообщала, что в Москве пенсионеры и люди предпенсионного возраста стали чаще покупать жилье в комплексах бизнес-класса без использования ипотеки. А также приобретать коммерческую недвижимость, сразу целиком ее оплачивая.